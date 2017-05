Per DJ Jad, è il sogno di una vita. Lui, dj cresciuto a Milano e dintorni con il mito dell’hip-hop americano, realizza un disco a New York, la città dove è nato il rap. E lo fa con la collaborazione di artisti americani e non solo. L’album si intitola “Milano-New York” ed è il primo vero lavoro solista di Jad dopo la fine degli Articolo 31. Se il cantante J-Ax continua a battere la strada rap-pop dal duo, il suo partner negli Articolo si immerge nuovamente nella cultura hip-hop da cui tutto è nato condensando in un disco le sue passioni, dal rap al soul. L’album esce nel 2006 in versione Dual Disc, con un DVD contenente video, making of e brani extra.

GUARDA LA PAGINA DEDICATA A DJ JAD E PRE-ASCOLTA GLI ALBUM CHE PREFERISCI

“È da quando sono bambino che sogno di fare una cosa simile”, dice DJ Jad, vero nome Vito Perrini. Ci riesce anche grazie a Polo, artista napoletano che vive a New York. “Quando ero in studio e stavo componendo i primi pezzi, mi veniva in mente il volto dell’artista con il quale avrei voluto collaborare. Allora chiamavo Polo e lui lo contattava. In quel periodo continuavo a viaggiare avanti e indietro da New York: oltreoceano ovviamente non ero conosciuto, ma nonostante ciò ho avuto un’accoglienza strepitosa. Quando facevano sentire ad un artista il mio pezzo, o la mia linea melodica, era uno scambio continuo di complimenti. Hanno lavorato a questo disco con una spontaneità e una passione che in certi posti, come a volte qui in Italia, non trovi”.

CONTINUA A LEGGERE LA RECENSIONE DI "CHIEDI CHI ERANO I BEATLES" SUL SITO DI LEGACY