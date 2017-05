Il 1984 è un anno di alti e bassi per gli Stadio. Trentadue anni prima di vincere il festival con “Un giorno mi dirai”, partecipano a Sanremo con una canzone intitolata “Allo stadio” che si piazza in ultima posizione. Ma è subito tempo di rivincita. Dopo il festival esce infatti l’album “La faccia delle donne” che contiene canzoni scritte con l’allora esordiente Luca Carboni, Lucio Dalla, Ron, Vasco Rossi. Quest’ultimo è co-autore di “Acqua e sapone”, dalla colonna sonora dell’omonimo film di Carlo Verdone, e della title track, che il rocker di Zocca canta in duetto con Gaetano Curreri. Dopo la débâcle sanremese, è un bella affermazione di vitalità. Ma il 1984 ha ancora una grande sorpresa in serbo.

La casa discografica degli Stadio, la RCA, sta usando un formato intermedio fra l’album a 33 giri, che di solito dura una quarantina di minuti e contiene dalle otto alle dieci canzoni, e il singolo a 45 giri con due brani divisi fra lato A e lato B. Il formato si chiama QDisc, è stato lanciato nel 1980, ha portato fortuna a Francesco De Gregori con il suo best seller “La donna cannone” e a Lucio Dalla con “Telefonami tra vent’anni”. La lettera Q sta sia per quattro, ovvero il numero di canzoni solitamente incluse (a volte sono cinque), sia per “qualità”. La RCA propone agli Stadio di cimentarsi con questo formato breve, che oggi chiameremmo EP. Il gruppo tira fuori per l’occasione uno dei pezzi migliori del suo repertorio.

