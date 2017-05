Aveva pensato di mollare e di continuare la sua carriera solamente come autore. Poi è arrivata la vittoria tra i "giovani" a Sanremo 2016 con "Amen" e un anno dopo quella tra i "big" con "Occidentali's karma". Dopo essersi esibito come artista della prima serata al Concerto del Primo Maggio 2017, il cantautore - in camerino - ci dice:

"Sono contentissimo. Fino a due anni fa non credevo che la mia vita e il mio percorso musicale potessero andare in questa direzione. Non è che non ci speravo più: diciamo che non era più la mia prima aspirazione, quella di mettermi in gioco come artista".

Appena scende dal palco Francesco Gabbani viene praticamente assalito da fan o curiosi che vogliono farsi un selfie i strappargli un autografo. È così dal palco fino al camerino: lui si ferma sempre, sorridente e disponibilissimo. Ma questo boom di popolarità come lo sta vivendo? Risponde lui: