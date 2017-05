I Radiohead attraverso i loro canali social hanno condiviso un nuovo quanto criptico e misterioso video, dove si può ascoltare una voce distorta di una ragazza. La ragazza in questa clip cita parole tratte dalla canzone "Climbing up the walls", contenuta nell’album del 1997 “OK computer”.

I fan negli ultimi tempi hanno iniziato a parlare del fatto che la band di Thom Yorke avrebbe celebrato il ventesimo anniversario di “OK computer”, anche a causa di alcuni manifesti misteriosi comparsi in molte città in giro per il mondo che possono far pensare a un evento del genere. Anche questo pare essere un segnale in tale senso. Staremo a vedere.