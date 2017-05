I Soundgarden hanno proposto dal vivo, alla Amalie Arena di Tampa (Florida), dopo ben venticinque anni dalla ultima volta, la canzone “All your lies” contenuta nel loro album del 1988 “Ultramega OK”. Lo scorso mese di marzo la band di Seattle capitanata da Chris Cornell ha pubblicato una ristampa ‘expanded version’ proprio di “Ultramega OK”.

Setlist:

Spoonman

Kyle Petty, Son of Richard

Outshined

Black Hole Sun

My Wave

The Day I Tried to Live

Been Away Too Long

Ugly Truth

Blow Up the Outside World

All Your Lies (First time live since 1992)

Flower

Jesus Christ Pose

Fell on Black Days

Rusty Cage

Beyond the Wheel