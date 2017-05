Eminem ha querelato il maggiore partito politico neozelandese, sostenendo che questo ha usato, senza avere avuto precedentemente il suo permesso, la sua hit “Lose yourself” (contenuta nella colonna sonora del film “8 mile” del 2002 ispirato alla sua storia personale), per invogliare gli elettori a votarlo.

Barrister Garry Williams ha dichiarato che il partito ha violato il diritto d'autore della Eight Mile Style, l'editore di Eminem, usando il brano per uno spot elettorale televisivo nel 2014. Il New Zealand Herald riferisce che Bannister ha dichiarato in tribunale: “La canzone “Lose yourself”, è senza dubbio il gioiello della corona dell’intero lavoro musicale di Eminem. Non solo la canzone ha vinto un Academy Award per la migliore canzone originale in un film, ma ha anche vinto due Grammy". Ha inoltre aggiunto che i diritti di questa canzone sono ‘enormemente preziosi’ e sono strettamente controllati dall'editore che raramente li ha concessi in licenza per scopi pubblicitari.

Williams ha affermato anche che la canzone, che ha scalato le classifiche di vendita in 24 nazioni, parla dell'idea di perdersi e di non perdere le occasioni che si presentano nella vita. Ecco perché la canzone si rivolge sia al pubblico che a coloro che desiderano influenzarlo usandolo nella pubblicità".

Non si ha notizia della quantificazione dei danni richiesti da Eminem. Gli avvocati del National Party sostengono che la melodia usata, "Eminem-esque", sia una traccia generica facente parte di una library acquistata dal produttore musicale Beatbox. E che qualsiasi violazione del copyright sia stata accidentale. Il direttore della campagna del partito Steven Joyce ha respinse la richiesta di Eminem già nel 2014, quando dichiarò: "Pensiamo che sia legale". Una nuova audizione con i giudici è prevista tra sei giorni.