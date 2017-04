Chi è Motta? Il cantautore, che oggi si esibirà sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, è abbastanza noto tra i seguaci della scena indie rock e alternative italiana: classe 1986, originario di Pisa, Motta è stato tra i fondatori dei Criminal Jokers. Con la formazione punk rock e new wave toscana, della quale è stato cantante, paroliere e batterista, Motta ha pubblicato due album in studio: "This was supposed to be the future" del 2010 (prodotto da Appino degli Zen Circus) e "Bestie" del 2012.

Negli ultimi anni Motta è stato musicista di band come gli stessi Zen Circus e Il Pan del Diavolo e di cantautori come Nada e Giovanni Truppi. Parallelamente, ha sviluppato la sua passione per il cinema studiando al Centro sperimentali di cinematografia di Roma e componendo le colonne sonore di alcuni film e documentari.

Lo scorso anno ha debuttato da solista con l'album "La fine dei vent'anni", prodotto da Riccardo Sinigallia: il disco ha raggiunto il mercato per Sugar. Su Motta, Caterina Caselli ha detto: "Di lui mi piace come esibisce la sua fragilità". Il disco è stato premiato alle Targhe Tenco 2016 come miglior "Opera prima".