Che il nuovo album della stella dell'heartland rock fosse ricco di ospiti speciali non è esattamente una novità: per assemblare "Sad Clowns & Hillbillies" - uscito giusto in questi giorni - John Mellencamp aveva chiamato alla propria corte Kenny Aronoff, già nella sua band fino al 1996 poi in seguito sul palco e in studio con diverse decine di big (tra i quali anche Vasco Rossi), Stan Lynch, vecchia conoscenza di Tom Petty, l'attrice Christie Brinkley e il duo folk pop Lily & Madeleine. Ma in uno dei primi brani fatti affiorare dalle nuove sessione c'è uno special guest davvero unico.

A prestare la sua sei corde durante le riprese per "Grandview" - il secondo estratto dal disco, diffuso a partire dalla fine dello scorso febbraio e nella quale è ospite anche Martina McBride - è stato nientemeno che Izzy Stradlin, il riservato co-fondatore dei Guns N' Roses rimasto escluso dal reunion tour "Not In This Lifetime". La collaborazione, tuttavia, non deve stupire troppo: come Mellencamp originario dell'Indiana, Stradlin collaborò con il cantautore già nel 1998 per l'album “Miss Missy”.