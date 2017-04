La band di Robin Zander e Rick Nielsen pubblicherà il prossimo 16 giugno un nuovo album di inediti in studio, intitolato "We're All Alright": il disco, ideale seguito di "Bang, Zoom, Crazy... Hello" del 2016, è stato co-prodotto dalla stessa band con lo storico collaboratore Julian Raymond, in passato già alla corte di - tra gli altri - Glen Campbell e Fleetwood Mac, e sarà disponibile in formato stadard e deluxe.

Il lavoro è stato anticipato dal brano "Long Time Coming", già reso disponibile in Rete (nel frame qui sotto) e definito da Nielsen "la nostra interpretazione di Slade, MC5, AC/DC e Aerosmith":

"Sapete, noi non smettiamo mai di scrivere, ma è più divertente scrivere per un progetto che non per una ragione", ha spiegato sempre Nielsen a Billboard: "Abbiamo un'etichetta che crede in noi, alla quale piace il nostro lavoro e che ci lascia fare molti dischi. Fare dischi è una delle ambizioni che abbiamo sempre avuto. Credo sia un desiderio che non ci ha mai abbandonato".

Ecco, di seguito, la tracklist del nuovo album dei Cheap Trick, "We're All Alright":

"You Got It Going On"

"Long Time Coming"

"Nowhere"

"Radio Lover"

"Lolita"

"Brand New Name On An Old Tattoo"

"Floating Down"

"She’s Alright"

"Listen To Me"

"The Rest Of My Life"

"Blackberry Way" (cover dei Move, originariamente pubblicata nel 1968 e reinterpretata dall'Equipe 84 un anno dopo in italiano - con il testo firmato da Mogol - col titolo "Tutta la mia città", solo nell'edizione deluxe)

"Like A Fly" (solo nell'edizione deluxe)

"If You Still Want My Love" (solo nell'edizione deluxe)