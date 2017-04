E' fissato per il prossimo 18 novembre al Fabrique di Milano l'unico appuntamento per quest'anno coi fan italiani del gruppo di Adam Granduciel: i War On Drugs presenteranno nel locale meneghino il loro nuovo brano inedito, "Thinking of a Place", unico contributo discografico diffuso - in occasione dello scorso Record Store Day - dopo la pubblicazione dell'ultima prova sulla lunga distanza, "Lost In The Dream" del 2014.

I biglietti per l'evento sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 28 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

I War On Drugs sono composti - oltre che da Graduciel - da Dave Hartley, Robbie Bennett, Charlie Hall, Anthony LaMarca e Jon Natchez.