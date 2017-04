Richiama (nel titolo, almeno: per il testo toccherà aspettare la title track, anche se nel trailer - disponibile nel frame video qui sotto - si sente effettivamente un coro cantare anche la strofa "The harder they come") molto da vicino la hit di Jimmy Cliff del 1972 il nuovo EP di Carl Barat & The Jackals, progetto del sodale di Pete Doherty nei Libertines inattivo dal 2015, anno di pubblicazione dell'album di debutto "Let It Reign": il disco, disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Pledgemusic, è disponibile in formato digitale, CD, 10 pollici in vinile e deluxe, quest'ultimo tirato in sole duecento copie numerate e autografate dal gruppo.

"E' stata una gran bella esperienze entrare in studio per fare qualcosa che non siano né i Libertines né le mie cose da solista", ha commentato Barat a proposito di "The Harder They Fall": "E' roba un po' più dura, ma personalmente ne avevo bisogno: spero vi piaccia. E il fatto di avere nuova musica vuol dire che ci vedremo presto in giro...".

Per il momento il gruppo ha programmato poco più di una dozzina di date tra maggio e il prossimo mese di settembre nel solo Regno Unito.