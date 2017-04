Verrà pubblicata il prossimo 5 giugno dalla Wise Publications "34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and Celeste", raccolta di spartiti dedicata al repertorio di Bjork. Alla realizzazione dell'opera di trascrizione ad affiancare la cantante e compositrice islandese sono stati chiamati il pianista Jonas Sen, lo studio di design M/M Paris - già responsabile della grafica dell'edizione deluxe di "Vulnicura Live", e l'incisore Werner Wolff.

Nella raccolta sono incluse le partiture di brani estratti da "Debut", "Post", "Homogenic", "Selmasongs", "Vespertine", "Medúlla", "Drawing Restraint 9", "Volta" e "Vulnicura". Ecco, di seguito, l'indice delle opere di "34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and Celeste":

he Anchor Song – Debut

Venus As A Boy – Debut

Cover Me – Post

Isobel – Post

Bachelorette – Homogenic

Immature – Homogenic

Joga – Homogenic

Notget – Homogenic

Unravel – Homogenic

I’ve Seen It All – Selmasongs

New World – Selmasongs

Aurora – Vespertine

Mother Heroic – B-Side to ‘Hidden Place’ (Vespertine)

Pagan Poetry – Vespertine

Sun In My Mouth – Vespertine

Desired Constellation – Medúlla

Oceania – Medúlla

Pleasure Is All Mine – Medúlla

Where Is The Line – Medúlla

Gratitude – Drawing Restraint 9 OST

Declare Independence – Volta

The Dull Flame Of Desire – Volta

My Juvenile – Volta

Pneumonia – Volta

Vertebrae by Vertebrae – Volta

Atom Dance – Vulnicura

Black Lake – Vulnicura

Stonemilker – Vulnicura