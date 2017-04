La band guidata da Dolores O'Riordan è stata protagonista di un piccolo passo falso davanti alle telecamere della BBC: invitati al "The One Show" della rete ammiraglia del servizio pubblico britannico per promuovere il loro nuovo album "Something Else" - raccolta di riletture di alcuni dei capitoli più celebri del loro repertorio al quale sono stati aggiunti tre inediti - i Cranberries si sono prodotti in una versione dal vivo con orchestra di "Linger" piuttosto claudicante, almeno dal punto di vista dell'accordatura degli strumenti utilizzati per la stessa.

A farne le spese per prima è stata ovviamente la O'Riordan, visibilmente in difficoltà nel trovare la giusta tonalità per appoggiarsi su un tappeto musicale talmente confuso.

I Cranberries saranno protagonisti di cinque appuntamenti con il pubblico italiano nel corso della prossima estate: la band irlandese è attesa a Milano il 12 giugno, a Piazzola sul Brenta il 23, a Firenze il 24, a Roma il 26 e a Cattolica il 27.