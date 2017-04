Meno spazio agli ospiti e alle polemiche, più spazio ai concorrenti e alle loro esibizioni: la sesta puntata del serale di "Amici" ha visto al centro di tutto la gara, complice una piccola modifica al regolamento dopo la non-eliminazione della precedente puntata. A rischio eliminazione sono finiti tutti i concorrenti in gara, sia quelli della squadra bianca che quelli della squadra blu: il ballottaggio finale è stato un vero e proprio tutti contro tutti (ecco chi è stato eliminato)

Le esibizioni, dunque, sono tornate protagoniste del talent: ed è giusto così, considerando che nelle prime puntate le tante (troppe) polemiche che avevano coinvolto direttori artistici, giudici e addirittura il pubblico avevano finito con il renderle un po' marginali. Ma quali sono state le migliori? - QUI LA FOTO GALLERY CON I MOMENTI SALIENTI

Molto bella quella del ballerino della squadra bianca Sebastian con una straordinaria Loredana Berté (la cantante, in gran forma, ha proposto la sua "Dedicato") e quella del ballerino della squadra blu Andreas con Arisa (che ha cantato "La notte"). Il cantante dei bianchi Thomas Bocchimpani, dopo la bella prova della scorsa settimana su "Hai delle isole negli occhi" di Tiziano Ferro, ha offerto altre due belle esibizioni cantando "Salirò" di Daniele Silvestri e "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake. E sempre della squadra bianca, Mike Bird ha cantato una cover di "La verità" di Brunori Sas - e fa un certo effetto (bello) ascoltare una canzone di un cantautore come Brunori Sas ad "Amici".

L'unica polemica che ha animato per qualche minuto lo studio del talent è stata quella che ha visto il cantante della squadra blu Riccardo Marcuzzo battibeccare con i giudici dopo un'esibizione (che non era andata neanche male): "Hai ammazzato questa poesia con arroganza", gli dice Ermal Meta. E Renato Zero mette a posto giustamente, vale a dire in qualità di giudice d'eccezione della puntata, il concorrente: "Sei una lucertolina che vuole diventare coccodrillo. Devi mangiare parecchia... strada!".