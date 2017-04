Alessandra Amoroso chiude con una doppietta all'Arena di Verona il tour di "Vivere a colori", il suo ultimo album in studio: la scaletta del concerto ripercorre la sua storia musicale dagli esordi fino ad oggi (qui la nostra recensione), vale a dire dal primo singolo "Immobile" (registrato quando era ancora concorrente di "Amici", nel 2008) alle canzoni dell'ultimo disco. Ecco, di seguito, tutte le canzoni in scaletta:



"Stupendo fino a qui"

"Estranei a partire da ieri"

"Senza nuvole"

"Stupida"

"L'unica cosa da fare"

"Fuoco d'artificio"

"La vita in un anno"

"Amore puro"

"Non devi perdermi"

"Ti aspetto"

"Fidati ancora di me"

"Me siento sola"

"Appartenente"

"Difendimi per sempre"

"Immobile"

"Nel tuo disordine"

"È vero che vuoi restare"

"La mia storia con te"

"Urlo e non mi senti"

"Stella ingannevole"

"Segreto"

"Sul ciglio senza far rumore"

"Avrò cura di tutto"

"Bellezza incanto e nostalgia"

"Se il mondo ha il nostro volto"

"Vivere a colori"

"Il mio stato di felicità"

"Comunque andare"