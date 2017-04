Gigliola Cinquetti è tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di "I migliori anni", il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. La cantante veronese, salita alla ribalta nel 1964 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con "Non ho l'età (per amarti)", sarà protagonista della parte della puntata dedicata proprio agli anni '60. Ma cosa ha fatto negli ultimi anni Gigliola Cinquetti?

Negli anni 2000 la carriera della cantante si è indirizzata per lo più verso il piccolo schermo: Gigliola Cinquetti ha condotto alcuni programmi per la Rai come "Pronto Elisir", "GAP - Generazioni alla prova" e "Buongiorno Gigliola". Nel 2012 è stata tra i concorrenti della seconda edizione di "Tale e quale show", il talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti: tra gli artisti imitati dalla cantante anche Domenico Modugno, Milva, Gianna Nannini

Discograficamente ferma all'album "Prima del temporale", uscito nel 1997, nel 2015 la cantante è tornata alla musica con un nuovo album in studio, "20.12". Oltre a dieci canzoni inedite, nel disco era contenuta anche una cover di "Lady Jane" dei Rolling Stones: "Nel corso di questi anni ho ricevuto diverse proposte per nuovi dischi e più volte mi sono ritrovata a provinare canzoni: i progetti, però, non mi convincevano e puntualmente mi tiravo indietro. Non volevo fare un disco inutile, non volevo canzoni da seppellire nel cimitero delle canzoni", ha detto lei presentando il disco.