Quest'anno si terrà la sessantesima edizione dello Zecchino d'Oro, la festa della canzone per bambini che si tiene dal 1961 presso l'Antoniano di Bologna (ma la prime edizioni andarono in onda in televisione da Milano nel 1959 e nel 1960). Saranno 60 perché nel 1976 se ne tennero due edizioni.



Esce dunque "“Il Meglio dello Zecchino d’Oro”, realizzata da Antoniano Production e distribuita da Sony Music, per ripercorrere la storia della manifestazione canora in questo speciale anniversario, attraverso le più note canzoni del repertorio dello Zecchino d’Oro, che ha raggiunto la quota di oltre 700 brani.

Normale che ognuno abbia le sue "canzoni del cuore", fra quelle dello Zecchino d'Oro - per noi che eravamo bambini negli anni Cinquanta, per dire, certe assenze della tracklist sono inescusabili: dov'è "La giacca rotta" (1962)? dov'è "Fammi crescere i denti davanti" (1962)? Come si può non includere "Tre corsari" (1963)? E "La zanzara" (1963)"? Come si fa a non inserire "Il pulcino ballerino" (1964)? E "Dagli una spinta" (1965), "Caccia al tesoro (Jack il pirata)" (1965), "Il pinguino Belisario" (1966)?



Ma è ovvio che a seconda dell'età e della frequentazione dello "Zecchino", ognuno sentirà la mancanza di questa o quella canzone. Come i veri filologi sentiranno la mancanza delle voci originali degli interpreti originali delle canzoni, che qui sono cantate tutte dal (peraltro glorioso) Piccolo Coro Mariele Ventre.



Comunque: di questi tempi, in cui per colpa di certe immonde trasmissioni televisive ai bambini vengono fatte cantare canzoni "da grandi", è rinfrescante ascoltare canzoni pensate per i bambini e cantate da bambini. Se avete figli, fate loro ascoltare queste canzoni: al netto di certe vezzosità e di certi obbligatori buonismi, anche religiosi, nei testi, sono il meglio che potreste trovare per loro.

CD 1

1 Il pulcino ballerino

2 Dagli una spinta

3 Popoff

4 Quarantaquattro gatti

5 Il valzer del moscerino

6 Il torero Camomillo

7 Volevo un gatto nero

8 Il caffè della Peppina

9 La sveglia birichina

10 Gugù bambino dell’età della pietra

11 Per me cantare è un gioco

12 Annibale

13 Mille voci una voce

14 Cane e gatto

15 L’ocona sgangherona

16 Nonno superman

17 Né bianco né nero

18 Bambinissimi papà

19 Il coccodrillo come fa?

20 Goccia dopo goccia



CD 2

1 Metti la canottiera

2 Samurai

3 Il sole verrà

4 Il Katalicammello

5 Caro Gesù ti scrivo

6 Coccole!

7 La mia bidella candida

8 I gol di Zè

9 Il cuoco pasticcione

10 Il topo con gli occhiali

11 Il singhiozzo

12 L’amico dei perché

13 Lo stelliere

14 Per un amico

15 Se ci credi anche tu

16 Le tagliatelle di nonna Pina

17 Crock, shock, brock, clock

18 Il cielo di Beirut

19 Il pianeta Grabov

20 Il gatto puzzolone



CD 3

1 Il pistolero

2 Wolfango Amedeo

3 La torta di pere e cioccolato

4 Ma che mondo l’acquario

5 Il tortellino

6 Le piccole cose belle

7 Pigiama party

8 Messer Galileo

9 Forza Gesù

10 Un topolino un gatto e un grande papà

11 Un punto di vista strambo

12 Regalerò un sogno

13 Il mio nasino

14 Quello che mi aspetto da te

15 Due nonni innamorati

16 Il cuore del re

17 Il domani

18 Prendi un’emozione

19 Kyro

20 Quel bulletto del carciofo