“Zzala” è il disco di esordio ufficiale di Lazza, rapper e pianista milanese classe 1994 (si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano)che sin da adolescente si è fatto notare per le sue abilità tecniche messe in mostra nelle battle di freestyle in giro per l’Italia che gli hanno fatto conquistare subito una buona schiera di fan.

Dopo essere entrato, nel 2013, nel roster della Blocco Recordz, con cui, nel 2014, ha pubblicato il suo primo mixtape, “K1” (in cui spicca la collaborazione con Emis Killa), Lazza ha pubblicato vari video e ha poi preso parte al video-format hip hop Real Talk diventando protagonista di una delle due puntate più viste su YouTube. Nel 2016 si è fatto notare da un pubblico ancora più ampio grazie a “DDA”, il singolo che ha sancito il suo sodalizio con 333 Mob, etichetta con la direzione artistica di Dj Slait e Low Kidd.

Pochi giorni dopo l’uscita del video di questo primo estratto dal suo album, Lazza ha aperto il primo concerto della doppia data milanese di Salmo al Fabrique, per l’occasione sold out.

Il secondo estratto che ha anticipato l’uscita del disco è stato “Maleducati”, altro successo su YouTube.

L’album di Lazza è il primo prodotto da 333 Mob. La produzione musicale del disco è di Low Kidd, Lazza e Dj Slait. Lazza in alcuni brani ha inserito dei giri di pianoforte suonati da lui per creare un legame tra il suo background classico e il suo suono attuale. Solo in un pezzo ci sono degli ospiti: la super collaudata coppia formata da Salmo e Nitro lo supporta in “Mob”.

L’artwork è di Moab, altro componente di 333 Mob che ha già curato grafiche di copertina per artisti internazionali, come i Migos. Le foto del booklet sono firmate da Any.