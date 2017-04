Harry Styles, l'ex One Direction, ha annuncia un tour mondiale per la fine del 2017, che lo vedrà esibirsi in una serie di concerti in locali di tutto il mondo. "Harry Styles Live On Tour" inizia con una tranche di 13 date in Nord America, a partire dal 19 settembre fino al 14 ottobre a Phoenix. Dopo l’America sarà il turno della tranche europea, che partirà il 25 ottobre da Parigi e comprenderà una data italiana il 10 novembre, all’Alcatraz di Milano; il tour si concluderà in Giappone, l’8 dicembre.I biglietti per la data italiana saranno in vendita dalle 10 del 5 maggio tramite TicketOne.

Per info www.livenation.it.

L’omonimo album di debutto di Harry Styles sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 12 maggio. L’album contiene 10 tracce tra cui il singolo “Sign of the Times”, ed è stato prodotto da Jeff Bhasker, con la collaborazione di Alex Salibian, Tyler Johnson e Kid Harpoon.