Uscirà a giugno ‘Lindsey Buckingham/Christine McVie’, il già annunciato album di duetti fra i due membri dei Fleetwood Mac dal quale giorni fa vi abbiamo già proposto una prima anticipazione, "In my world".

E' ora disponibile un'altra anteprima del disco, sotto forma di un brano intitolato "Feel about you", che potete ascoltare qui sotto.



DI seguito, la tracklist di ‘Lindsey Buckingham/Christine McVie’:

'Sleeping Around the Corner’

‘Feel About You’

‘In My World’

‘Red Sun’

‘Love is Here To Stay’

‘Too Far Gone’

‘Lay Down For Free’

‘Game of Pretend’

‘On With the Show’

‘Carnival Begin’