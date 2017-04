La Barley Arts di Claudio Trotta ha diffuso il comunicato che segue:

"Davide ha battuto Golia: a una settimana esatta dall'apertura delle

vendite su Ticketone solo poche decine di biglietti per l'unico concerto

italiano dei Queen + Adam Lambert di venerdì 10 novembre all'Unipol

Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sono pubblicizzate in maniera

arbitraria e fasulla sui canali di secondary ticketing.

Questo è stato possibile grazie all'introduzione del biglietto nominale

sui circuiti ufficiali di vendita Ticketone e Vivaticket, come misura di

prevenzione contro il fenomeno del bagarinaggio online. Per la prima volta

in occasione di un concerto in un palazzetto dello sport italiano, i

biglietti sono realmente nominali e non intestati solamente

all'acquirente: ciò significa che ogni spettatore avrà in mano un

biglietto con il suo nome stampato sopra. Un risultato straordinario se si

pensa a quanto sta accadendo per le tappe inglesi del tour dei Queen +

Adam Lambert, delle quali è possibile reperire facilmente i biglietti su

tutti i siti di secondary ticketing.

Le misure messe in campo per l'occasione - l'acquisto di un massimo

di 4 biglietti per transazione e il biglietto nominale - hanno

spaventato i bagarini ma non i fan, che hanno risposto favorevolmente

all'iniziativa acquistando sui canali ufficiali Ticketone e Vivaticket.

Un grande attestato di fiducia da parte dei fruitori, nonostante non siano

ancora stati resi noti i dettagli sull'eventuale possibilità di un

cambio di nominativo del singolo biglietto."