Esce il prossimo 23 giugno - in ben due edizioni - la ristampa del classico "Purple Rain" di Prince. Il disco sarà pubblicato in formato Deluxe doppio CD e Deluxe - Expanded Edition.

La versione in doppio CD contiene la versione Paisley Park Remaster del 2015 dei nastri originali della colonna sonora, oltre al disco "From The Vault & Unreleased" con 11 pezzi scovati negli archivi del Purple One. La tracklist include sei pezzi che non sono mai stati pubblicati né distribuiti neppure tra la comunità dei collezionisti ufficiali o di bootleg: “Possessed” – la versione del 1983 di Prince in solo mai ascoltata prima; “Electric Intercourse”- la versione in studio di cui non si conosceva l’esistenza prima che venisse scoperta nei Paisley Park studio; “Father’s Song” – intera versione della durata di più di 5 minuti; “We Can Fuck” – un brano che non è mai circolato prima in questa versione completa della durata di 10 minuti e con questo testo; “Katrina’s Paper Dolls” – il master finito di una canzone che, in precedenza, era circolata soltanto come demo tape. Tutto il materiale è stato tratto dai nastri originali e masterizzato da Bernie Grundman, l’ingegnere del suono che ha lavorato all’album originale.

La versione Purple Rain Deluxe - Expanded Edition presenta un terzo disco ("Single Edits & B-Sides") e il concerto in DVD "Prince And The Revolution Live at the Carrier Dome, Syracuse, NY, March 30, 1985".

PURPLE RAIN DELUXE



Disco 1: Original Album (2015 Paisley Park Remaster)

1. Let’s Go Crazy

2. Take Me With U

3. The Beautiful Ones

4. Computer Blue

5. Darling Nikki

6. When Doves Cry

7. I Would Die 4 U

8. Baby I’m A Star

9. Purple Rain



Disco 2: From The Vault & Previously Unreleased

1. The Dance Electric

2. Love And Sex

3. Computer Blue (“Hallway Speech” version)

4. Electric Intercourse (studio)

5. Our Destiny / Roadhouse Garden

6. Possessed (1983 version)

7. Wonderful Ass

8. Velvet Kitty Cat

9. Katrina’s Paper Dolls

10. We Can Fuck

11. Father’s Song





PURPLE RAIN DELUXE - EXPANDED EDITION



Include i primi due dischi già citati



Disco 3: Single Edits & B-Sides

1. When Doves Cry (edit)

2. 17 Days

3. Let’s Go Crazy (edit)

4. Let’s Go Crazy (Special Dance Mix)

5. Erotic City

6. Erotic City ("Make Love Not War Erotic City Come Alive”)

7. Purple Rain (edit)

8. God

9. God (Love Theme From Purple Rain)

10. Another Lonely Christmas

11. Another Lonely Christmas (extended version)

12. I Would Die 4 U (edit)

13. I Would Die 4 U (extended version)

14. Baby I’m A Star (edit)

15. Take Me With U (edit)



DVD: Prince And The Revolution, Live at the Carrier Dome, Syracuse, NY, March 30, 1985

1. Let’s Go Crazy

2. Delirious

3. 1999

4. Little Red Corvette

5. Take Me With U

6. Do Me, Baby

7. Irresistible Bitch

8. Possessed

9. How Come U Don’t Call Me Anymore?

10. Let’s Pretend We’re Married

11. International Lover

12. God

13. Computer Blue

14. Darling Nikki

15. The Beautiful Ones

16. When Doves Cry

17. I Would Die 4 U

18. Baby I’m A Star

19. Purple Rain