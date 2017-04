Chi sono gli Homo Sapiens, ospiti della prima puntata dell'edizione 2017 di "I migliori anni"? In origine erano un gruppo beat, si chiamavano I Tarli, e della loro formazione faceva parte anche Rodolfo Maltese, che ritroveremo poi nel Banco del Mutuo Soccorso. Il cambio di nome in Homo Sapiens è del 1971, anno in cui iniziano a collaborare con Herbert Pagani e firmano con la Ri-Fi. Del 1973 è il singolo "Ballerina",



del 1974 è il singolo "Oh Marylou", scritta da Roberto Vecchioni e Renato Pareti (che in quel periodo scrivevano canzoni anche per i Nuovi Angeli: "Oh Marylou" ricorda da vicino "Anna da dimenticare"),così come il primo successo degli Homo Sapiens, datato 1975: "Tornerai, tornerò"e la successiva "Lei lei lei", del 1976Nel 1977 gli Homo Sapiens vincono il Festival di Sanremo con "Bella da morire", scritta da Renato Pareti e Alberto Salerno; sono il primo complesso ad entrare nell'Albo d'Oro della manifestazione.Sempre Pareti e Salerno firmano "Io e te stasera"e "Due mele",che sono gli ultimi dischi degli Homo Sapiens ad ottenere qualche risultato di vendita.

Il gruppo si scioglierà nel 1982, ricostituendosi nel 2000 per perseguire principalmente l'attività di serate dal vivo nel circuito della nostalgia.