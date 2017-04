I Cock Robin sono una band statunitense (di San Francisco) nata nel 1985 e con nome ispirato a un racconto del secolo XVII intitolato "The Marriage of Cock Robin and Jenny Wren".

Come il proverbio recita, nessuno è profeta in patria e l'album di esordio, "Cock Robin" negli USA è stato praticamente ignorato, divenendo invece un grande successo in Europa, grazie a singoli come "The Promise You Made", "Thought You Were On My Side" e "When Your Heart Is Weak".

A metà del 1987 - ridotti a duo (Peter Kingsbery e Anna LaCazio) - i Cock Robin hanno pubblicato il secondo lavoro ("After Here Through Midland"), che ancora una volta fu molto ben accolto in Europa, grazie a singoli come "Just Around the Corner", "The Biggest Fool of All" ed "El Norte".

Dopo un terzo album prodotto dall'ex Roxy Music Rhett Davies, il duo si separò nel 1989, per tornare nel 2006. Da quell'ano fino al 2016 hanno pubblicato tre nuovi dischi.