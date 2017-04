In attesa che il suo secondo album da solista - l'ideale seguito di "Keep It Hid" del 2009 "Waiting on a Song" - venga consegnato ai negozi il prossimo 2 giugno, il già leader dei Black Keys ha presentato sul Web un nuovo video estratto dalla sua prossima fatica in studio: il brano, "King of a One Horse Town", è la seconda anticipazione del nuovo disco da Dan Auerbach, dopo "Shine on Me", fatta affiorare sul Web lo scorso mese di marzo.

"Il 'King of a One Horse Town' [in italiano, 're di una città da un cavallo'] è chiunque sia spaventato dal mondo che c'è là fuori", ha spiegato il cantante e polistrumentista a proposito del brano: "Chiunque abbia il terrore di uscire dal proprio isolato terrorizzato dall'idea di fallire. Può essere uno spacciatore, un ubriaco, o un professore. E' una sensazione, questa, con la quale tutti noi dovviamo fare i conti".