E' affiorata in Rete la prima registrazione in studio inedita dei Magpie Salute, la band formata dall'ex Black Crowes Rich Robinson nel 2016 insieme ai suoi ex compagni di gruppo Marc Ford e Sven Pipien.

Il brano, intitolato "Omission", è stato reso disponibile in prima battuta sull'edizione americana di Rolling Stone: l'uscita prelude a un lungo tour negli Stati Uniti e in Europa, che dovrebbe partire entro la fine della prossima estate. Su cosa possa essere offerto in scaletta durante i futuri show, per il momento, non esistono indicazioni precise: "Ogni serata sarà diversa", ha spiegato Robinson, "Stiamo imparando circa un centinaio di canzoni. Ci saranno pezzi dei Black Crowes, il mio materiale solista, diverse cover e anche qualcosa di nuovo. Probabilmente la scaletta evolverà col passare del tempo".

ASCOLTA QUI "OMISSION" DEI MAGPIE SALUTE

La band si è esibita dal vivo la prima volta lo scorso gennaio al Gramercy Theatre di New York: inizialmente programmata presso la sala della Grande Mela per sole tre serate, la formazione è stata costretta ad aggiungerne una quarta data la grande richiesta di biglietti.