Sull'edizione online del Guardian è affiornato oggi uno degli inediti dei Fab Four che verranno inseriti nella più ricca delle edizioni celebrative per il cinquantennale di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band": nella registrazione - ascoltabile a questo indirizzo - si può ascoltare una delle take della title track (la nona, per la precisione, con tanto di commenti degli stessi Beatles ripresi direttamente in sala di incisione) rimaste in archivio e mai diffuse presso il pubblico fino ad oggi.

In uscita il prossimo 26 maggio, la super-deluxe edition per il cinquantennale di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" conterrà 34 frammenti musicali inediti e un booklet di 144 pagine con note originali dei Beatles superstiti Paul Mccartney e Ringo Starr.

A margine, il prossimo 20 maggio andrà all'asta a New York quello che viene ritenuta la prima bozza per la grafica di copertina di "Sgt. Pepper's": la società che metterà all'incanto il reperto - la Julien's Auctions - ha fatto sapere all'Associated Press come lo schizzo sia stato ritrovato nella casa di Weybridge dove John Lennon (al quale è stato attribuito il disegno) visse tra il 1964 e il 1968 con la prima moglie, Cynthia.

Il valore della bozza è stato stimato tra i 40mila e i 60mila dollari.