Intervistata da Domenico Naso sul Fatto Quotidiano, Maria De Filippi ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo l'abbandono del talent show da parte del già leader dei Bluvertigo, coinvolto in prima istanza come coach di "Amici" poi allontanatosi in seguito a presunti contrasti con gli allievi.

"La scelta di Morgan nasce l’anno scorso, da una provocazione che lui fa su Chi dopo Sanremo: 'Chissà se Maria avrà mai il coraggio di invitarmi in un suo programma a cantare…'. E a questo punto sono io che lo cerco", spiega la De Filippi: "Vado a cena con lui e Rudy Zerbi che è suo amico, e oggettivamente rimango affascinata. Mi piaceva il suo modo di ragionare (...) Lo inserisco nel serale dandogli il ruolo secondo me più giusto per lui, una sorta di giudice che poteva dire la sua sulle canzoni che cantavano i ragazzi o dare delle prove speciali. Finisce l’esperienza con soddisfazione di entrambi e a giugno lui mi chiede di fare il direttore artistico. Alla fine dico sì. E' stata una mia scelta. La rifarei mille volte (...) Quando dico che è stato un mio fallimento, lo dico perché secondo me Morgan in un talent potrebbe dare moltissimo, ma nel ruolo di direttore artistico non è andata così quindi sì, è stato un fallimento per tutti e due".

La conduttrice passa poi ad analizzare il rapporto tra l'artista brianzolo e gli allievi della scuola di "Amici": "I ragazzi sono in un meccanismo televisivo: quando non ottengono il favore del giudice o quando Morgan spiega la canzone ma non sta in aula con loro le ore che ci sta Elisa, vanno in pappa e si ribellano. Io non volevo che Marco se ne andasse. Ero certa che la situazione si potesse risolvere. Anche per questo è un fallimento. Quando lui lascia Amici, lo fa dopo che io gli propongo di non lasciarlo".

Circa l'ipotesi di un ritorno dopo eventuali scuse degli allievi, ventilata dallo stesso Morgan ai microfoni di Striscia la Notizia, la De Filippi chiarisce: "Non penso servano scuse da parte dei ragazzi perché sono certa che hanno protestato in assoluta buonafede".

Resta, in ogni caso, l'amarezza per un rapporto deragliato nel peggiore dei modi: "Mi è dispiaciuto e gliel’ho scritto", ha spiegato la De Filippi, "Mi è dispiaciuto anche il fatto che abbia lasciato Amici senza nemmeno dirmi ciao, senza salutare i ragazzi e nessun altro".