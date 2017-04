Il leader dei Bad Seeds e il frontman dei Dirty Three - già al fianco di Kink Ink sia negli stessi Bad Seeds che nel progetto collaterale Grinderman - sono tornati a collaborare per una colonna sonora: Nick Cave e Warren Ellis, dopo i lavori per i lungometraggi "Hell Or High Water" e "Wind River" e per il documentario del National Geographic "MARS", hanno unito le forze anche per il commento musicale di un nuovo film prodotto da Netflix, "War Machine".

Diretto da David Michôd e basato sul saggio del 2012 firmato da Michael Hastings "The Operators", il film è una commedia nera incentrata sulla figura di un generale americano impegnato sul fronte afgano impersonato da Brad Pitt: con un cast che include attori di altissimo livello come Topher Grace, Emory Cohen, Tilda Swinton, Anthony Michael Hall e Ben Kingsley, l'opera debutterà sulla piattaforma on demand a partire dal prossimo 26 maggio.