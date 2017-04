Kerry Turman, il bassista del quintetto vocale statunitense dei Temptations, è morto nella notte tra sabato e domenica, dopo un concerto del gruppo.

I Temptations, attualmente in tour con i Beach Boys, lo scorso sabato, 22 aprile, si sono esibiti allo Show Me Center di Cape Girardeau, nel Missouri. Turman è rientrato in albergo dopo l'esibizione e domenica il suo corpo è stato trovato senza vita nella stanza dell'hotel. Il bassista sarebbe morto per cause naturali, ma i risultati dell'autopsia verranno resi noti solamente tra qualche giorno.

Kerry Turman, che aveva 59 anni, aveva cominciato a suonare con i Temptations negli anni '80, quando il gruppo vocale era già molto noto al pubblico grazie ad una serie di hit pubblicate tra gli anni '60 e '70, da "My girl" (primo posto nella classifica americana) a "Papa was a rollin' stone", passando per "I can't get next to you" e "Just my imagination". I Temptations lo hanno ricordato con un post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale: