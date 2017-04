“Breath in” è il titolo dell’EP d’esordio degli Yoop, progetto del compositore, polistrumentista e produttore Luca Sammartin e della cantante/cantautrice Valentina Sicco. Il disco conta quattro pezzi che concettualmente anticipano il suono di quello che sarà il loro LP, in uscita il prossimo autunno, e ben rappresentano il progetto nelle sue varie sfaccettature e influenze: atmosfere cupe e sognanti, con rimandi alla struttura compositiva e ai suoni degli anni 80/90, principalmente synthpop, dreampop e new wave inglese (Tears For Fears, Cocteau Twins) con richiami allo shoegaze di My Bloody Valentine e Slowdive. Un progetto poliedrico, oscuro ed elegante, che unisce la musicalità e la voce profonda e sensuale di Valentina Sicco ai layer strumentali di Sammartin in un connubio. Ne escono atmosfere britanniche per un progetto di respiro internazionale.

Quattro pezzi utili al duo per mettere in tavola, con il giusto anticipo per far crescere la fame a dovere, gli antipasti di quello che sarà il disco vero e proprio, programmato in uscita per il prossimo autunno. Introdotto a sua volta dal singolo “The ruins”, “Breath in” è un lavoro breve ma completo...

