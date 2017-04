Al momento i dettagli sono del tutto ignoti, ma è trapelata la notizia che nel nuovo (e, forse, imminente - anche se non c'è ancora una data di uscita) disco di Lana Del Rey sarà presente, in una traccia, nientemeno che Stevie Nicks, dei Fleetwood Mac.

La Nicks canta in un brano di "Lust for Life" (questo il titolo del disco della cantautrice statunitense, identico al capolavoro di Iggy Pop del 1977) ed è il terzo grosso nome svelato, fra quelli che hanno partecipato alle registrazioni. Già sappiamo che nella title track è presente The Weeknd, mentre in "Tomorrow Never Came" troveremo Sean Ono Lennon - figlio, ovviamente, di Jon Lennon e Yoko Ono, classe 1975.

Lana Del Rey non ha mai fatto mistero di essere molto affascinata dalla musica dei Fleetwood Mac, anche se questa è la prima volta che incrocia il proprio percorso con un componente della band.

"Lust For Life" sarà il quarto album in studio della Del Rey (il quinto se contiamo anche l'esordio del 2010 come Lizzy Grant).