I leggendari shoegazer britannici Ride dopo circa 20 anni pubblicheranno un nuovo disco intitolato "Weather Diaries"; dopo aver già anticipato un paio di brani, la band ha ora condiviso una canzone intitolata "All I Want", che sarà ovviamente contenuta nel lavoro in arrivo.

La canzone, come spiega Andy Bell, è una critica al Primo ministro inglese Theresa May:

Il giorno in cui abbiamo inciso "All I Want", Theresa May aveva annunciato che il suo Governo avrebbe fatto degli elenchi per censire i lavoratori stranieri. Alla fine non p mai accaduto, vista la reazione negativa, ma questo fatto è all'origine della frase del testo che compara l'Inghilterra alla Germania degli anni Trenta. Non è che i Ride siano diventati politicizzati, è proprio che lo stato in cui versa il Regno Unito è talmente misero che non potevamo non scriverne mentre buttavamo giù i testi dell'album.