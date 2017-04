Continuano le celebrazioni per i 10 anni di carriera di Mario Biondi. Si è appena conclusa con un sold out all’Auditorium Parco della Musica di Roma la prima parte del "Best Of Soul - Tour", che ha portato l'artista nei teatri d’Italia... ma i concerti proseguono con nuovi appuntamenti estivi.

Di seguito le prime date confermate (con alcune aggiunte):

11 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (PV) – NUOVA DATA

18 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II a Varallo Sesia (VC)

6 agosto in Piazza Leopardi a Recanati (MC)

19 agosto in Piazza Libertini a Lecce

20 agosto all’Arena del Mare a Bisceglie (BA)

24 agosto al Teatro Antico di Taormina (ME) – NUOVA DATA

27 agosto alla Summer Arena di Soverato (CZ).