Da oggi, venerdì 28 aprile, avete un nuovo spazio dove seguire i consigli musicali di Rockol: Apple Music. La nostra testata inaugura un profilo ufficiale sulla piattaforma di streaming di Apple, Ci potete trovare a questo indirizzo, o nella spazio dei "Curatori", all'interno della sezione "Playlist", dentro la macro sezione "Scopri".

In questo spazio potrete trovare 5 playlist con canzoni selezionate dalla nostra redazione: un best del 2016, tre a tema sui migori riff della storia del rock, sulle migliori cover e sullamusica black. E poi la Rockol Top 50, una selezione aggiornata ogni settimana con le 50 più belle e interessanti canzoni in circolazione - secondo noi, almeno.

Apple Music è il servizio streaming della casa di Cupertino, integrata all'interno di iTunes su deskop e nell'applicazione Musica di iOS. Lanciata 17 mesi fa, è stata rivisita lo scorso autunno con la versione 10 di iOS con una nuova interfaccia: attualmente ha superato il tetto dei 20 milioni di abbonati a pagamento, e vanta un catalogo di 40 milioni du brani. Apple Music non ha un'offerta gratuita con pubblicità, ma offre un periodo di prova gratuito di tre mesi e successivamente tre forme di abbonamento: standard a 9,99€ al mese, Family (con fino a sei persone sullo stesso abbonamento) a 14,99€ e un'offerta a 4,99€ per gli studenti.

Recentemente ha lanciato Up Next, iniziativa per promuovere artisti emergenti, sul modello di altre piattaforme come Vevo ('Lift'), Deezer ('Next') e Spotify ('Spotlight'). Apple Music lo descrive come "il nostro nuovo programma per individuare, mostrare e elevare gli artisti in via di sviluppo a un pubblico globale", col progetto di scegliere e concentrarsi su un nuovo artista ogni mese. Vomprende un documentario introduttivo, un EP audio da un concerto e un'intervista di Beats 1, la radio compresa nel servizio, tra i cui DJ spicca Zane Lowe. Il primo artista promosso da ‘Up next’ è il musicista di Atlanta 6lack.

Buon ascolto della musica di Rockol su Apple Music!