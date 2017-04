Tramite un post sulla loro pagina Facebook, i R.E.M. hanno confermato l'uscita di una nuova ristampa, questa volta dedicata ad "Automatic for the people", che segue quella dedicata ad "Out of time", realizzata lo scorso autunno.

Il disco, considerato uno dei capolavori della carriera della band di Stipe venne originariamente pubblicato il 5 ottobre del '92, e quindi compirà a breve quindi 25 anni. E proprio in autunno uscirà un'edizione deluxe, per la Craft Recordings, nuovo brand della Concord, a cui i R.E.M. hanno affidato la gestione del loro catalogo dopo la fine dell'accordo con la Warner.

Nessun dettaglio ancora sui contenuti extra: l'edizione di "Out of time" (che abbiamo recensito qui), conteneva un secondo CD di demo e un disco dal vivo, registrato durante uno show radiofonico. La band non andò in tour nel '91-'92-'93; ma mentre per "Out of time" fece diversi concerti promozionali per radio e TV, a supporto di "Automatic for the people" fece un unico show, il 19 novembre del '92 - al 40 Watt Club della loro cittò Athens. Il concerto è disponibile da molto tempo, sia in forma illegale (è uno dei più diffusi in bootleg nella storia del gruppo), sia in forma ufficiale: venne pubblicato a pezzi sui CD singoli delle canzoni del successivo "Monster" e la band diffuse pure una cassetta vuota per registrarli e trasformarli una sorta di disco dal vivo ufficiale, "R.E.M. live '92. Probabile quindi che l'edizione deluxe si concentri sui demo - che a differenza di quelli dei dischi precedenti non sono mai circolati neanche in forma di bootleg.

L'album contiene alcune delle canzoni più note del gruppo, tra cui il primo singolo "Drive" (di cui esiste anche una versione rock, suonata appunto nel concerto di Athens), "Everybody hurts" e "Man on the moon", dedicata al comico Andy Kaufman - e da cui prende il titolo il film di Milos Forman di cui la band curò pure la colonna sonora.

Negli ultimi anni della carriera della band è diventato il brano di chiusura dei concerti, nonché l'ultimo brano suonato in assoluto dal gruppo, nel concerto finale della loro carriera, a Mexico City, il 18 novembre del 2008.