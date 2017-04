Shania Twain ha annunciato che pubblicherà a settembre un nuovo album che sarà anticipato dal singolo "Life's about to get good", la cui uscita è prevista per giugno. Questo nuovo disco – di cui non si conosce ancora il titolo – della cantautrice canadese giunge a ben 15 anni di distanza da “Up”, sua ultima fatica discografica.

Ha detto la Twain: “Quando ho scritto "Life's about to get good", ero a casa, guardavo l'oceano e mi sono detta, sono bloccata da un passato di negatività, ma fuori è tutto così bello. Non sono dell'umore di scrivere una canzone di ‘compassione per me stessa’... Non puoi avere il bene senza il male. Ed è di questo che parla la canzone".