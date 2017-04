L’IFPI, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), ha reso noto il suo Global Music Report annuale. Il dato fondamentale è che il business della musica è cresciuto, nel 2016 rispetto al 2015, del 5,9 per cento, che è il dato migliore di crescita da quando IFPI monitora il mercato (1977) e segna il secondo anno consecutivo di crescita dopo 15 anni di declino.

L’IFPI ha anche resi noti gli album e le canzoni più venduti nel mondo nel 2016.

Ecco gli album più venduti nel mondo nel 2016 secondo IFPI, conteggiando soltanto le vendite fisiche e digitali (e non gli equivalenti streaming)

1. Beyoncé, Lemonade (2.5 milioni)

2. Adele, 25 (2.4 milioni)

3. Drake, Views (2.3 milioni)

4. Metallica, Hardwired...to Self-Destruct (2.1 milioni)

5. David Bowie, Blackstar (1.9 milioni)

6. The Rolling Stones, Blue & Lonesome (1.8 milioni)

7. Bruno Mars, 24k Magic (1.7 milioni)

8. Twenty One Pilots, Blurryface (1.5 milioni)

9. Coldplay, A Head Full of Dreams (1.4 milioni)

10. Pentatonix, A Pentatonix Christmas (1.4 milioni)



Ed ecco le canzoni più vendute nel mondo nel 2016 secondo IFPI, conteggiando sia le vendite sia gli equivalenti streaming.

1. Drake feat. WizKid & Kyla, "One Dance" (12.5 milioni)

2. Justin Bieber, "Love Yourself" (11.7 milioni)

3. The Chainsmokers feat. Halsey, "Closer" (11.7 milioni)

4. Sia, "Cheap Thrills" (11.1 milioni)

5. Justin Bieber, "Sorry" (10.8 milioni)

6. Rihanna feat. Drake, "Work" (10.6 milioni)

7. Lukas Graham, "7 Years" (10.4 milioni)

8. The Chainsmokers feat. Daya, "Don't Let Me Down" (10.2 milioni)

9. Mike Posner, "I Took a Pill in Ibiza" (10.0 milioni)

10. Twenty One Pilots, "Stressed Out" (9.9 milioni)

Drake è risultato l’artista che ha complessivamente venduto di più nel mondo, seguito da David Bowie, Coldplay, Adele, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Beyoncé, Rihanna, Prince e The Weeknd.