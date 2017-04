E’ uscito oggi nei cinema italiani “I Guardiani della Galassia 2”, secondo episodio della saga iniziata con “I guardiani della Galassia” (diretto da James Gunn nel 2014, con Vin Diesel, Glenn Close e Benicio del Toro) e ispirato ai personaggi della Marvel.

Anche in questo secondo film, sempre diretto da Gunn e con nel cast Vin Diesel, Sylvester Stallone e Kurt Russell, l’azione ruota intorno a un’audiocassetta – “Awesome Mix Vol. 2”, che nel precedente film era ovviamente “Awesome Mix Vol. 1” - contenente una selezione di brani rock.

Se siete già andati al cinema, o se state per andarci oggi o nei prossimi giorni, qui di seguito potrete riascoltare tutte le canzoni della colonna sonora.



Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra (nella foto della notizia)



Fox On the Run - The Sweet



Lake Shore Drive - Aliotta Haynes and Jeremiah



The Chain - Fleetwood Mac



Bring It On Home to Me - Sam Cooke





Southern Nights - Glen Campbell



My Sweet Lord - George Harrison



Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass

Come a Little Bit Closer - Jay & The Americans



Wham Bam Shang-A-Lang - Silver



Surrender - Cheap Trick



Father and Son - Cat Stevens



Flash Light - Parliament



Guardians Inferno (feat. David Hasselhoff) - The Sneepers



Qui invece potete riascoltare tutte le canzoni della colonna sonora del primo film, l'"Awesome Mix 1":