Sono stati fra i finalisti di #MEMOlive, il concorso organizzato dal locale milanese in collaborazione con Mescal, L’Altoparlante e All Music Italia. Ci sono piaciuti, e abbiamo deciso di presentarli ai nostri lettori.



Sweet As Shit sono un trio electro-rock formato a settembre 2015. Si ispirano a band come Prodigy, The Chemical Brothers e Justice: synth acidi, basso funky, ritmiche downtempo, disco e industrial, tutto condito di rock. Con loro hanno collaborato vari artisti come Andrea Cola (Sunday Morning) e Lu Silver (Small Jackets, Lu Silver and The String band).

Esordiscono con un EP "The Previlege", registrato e prodotto da Tobia Latino con la collaborazione di cinque cantanti diversi - e ascoltabile qui.

La particolarità degli Sweet As Shit è l'utilizzo di percussioni che arrivano all'improvviso; il live diventa un mix tra un rave party ed un concerto punk. Ritmi big beat, french touch alla Digitalism, breakbeat alla Fat Boy Slim, accompagnano testi irriverenti e diretti proprio come il nome provocatorio della band.

Qui di seguito il video della loro canzone-manifesto, "We are shit".