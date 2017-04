Settimana nera per Ed Sheeran, detronizzato dal numero uno sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti. Nella classifica di "Billboard", Kendrick Lamar è primo nei singoli con "Humble", scalzando "Shape of you" del cantautore britannico che era in testa da dodici settimane, ed è anche quarto con "DNA"; nella classifica degli album conquista il top con il nuovo album "DAMN", che debutta direttamente al primo posto. E' il primo numero uno negli album per Kendrick Lamar, che precedentemente era stato in vetta solo una volta ma in coppia con Taylor Swift ("Bad Blood").