Brad Paisley è un cantautore country statunitense, con una dozzina di album all'attivo, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per i Rolling Stones ("la si sente in tutte le canzoni che ho scritto", afferma spudoratamente). Per il suo ultimo album, "Love and war", si è permesso il lusso di avere come ospite, oltre che Timbaland e John Fogerty, nientemeno che Mick Jagger.

Paisley ha conosciuto il frontman dei Rolling Stones a Filadelfia, nel 2013, quando è salito sul palco della band per suonare "Dead flowers", la canzone del 1971 dall'album "Sticky fingers" ("che secondo me per molti versi è un album country", dice - è lo stesso in cui è inclusa "Wild horses"). L'ospitata si è ripetuta nel 2015 per un concerto degli Stones a Nashville, ed è stato in quell'occasione che Paisley ha proposto a Mick Jagger di scrivere qualcosa insieme.

"Mi ha risposto 'facciamolo', e qualche settimana dopo ha preso un aereo ed è venuto a Nashville, nella mia fattoria, dove ho uno studio di registrazione".

E' nata così "Drive of shame", che, sempre secondo Paisley, "ha un'atmosfera alla 'Tumblin' dice'". E che potete ascoltare qui sotto.