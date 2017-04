Un quintetto di veterani del pop inglese, gli Steps, sta per portare via il primo posto nella classifica di vendita britannica a Ed Sheeran, che lo occupa da sette settimane con il suo "÷", grazie al primo album di inediti pubblicato dalla band in più di 15 anni, "Tears on the dancefloors".

E' abbastanza probabile che pochi qui da noi conoscano gli Steps, che pure in Gran Bretagna, fra il 1997 e il 2001, sono stati abituali frequentatori dei piani alti delle classifiche (due volte al numero uno e 14 volte consecutive, di cui cinque al numero due, nella Top Ten dei singoli; tre volte al numero uno e 5 volte nella Top Ten degli album). La loro ultima comparsa in classifica, peraltro al numero uno, risaliva al 2011 con una raccolta di successi, "The ultimate collection".



Gli Steps sono nati nel 1997 dalla selezione di migliaia di aspiranti che rispondono a un annuncio apparso su un giornale; alla fine dei provini i cinque ragazzi scelti sono Lisa Scott-Lee, Ian "H" Watkins, Claire Richards, Lee Latchford-Evans e Faye Tozer. Debuttano con il singolo "5-6-7-8"; segue una cover delle Bananarama, "Last thing on my mind" nell’inverno del 1998. Il successivo "One for sorrow" è probabilmente il loro successo maggiore, e anticipa l’album di debutto "Step one". “Heartbeat"/"Tragedy" – il singolo natalizio del 1999 – diventa invece la loro prima hit nella classifica inglese. "Spectacular", il loro secondo disco, viene realizzato nel 2000. A questo fa seguito nel 2001 "Buzz", che però vende meno bene rispetto ai precedenti. Nello stesso anno gli Steps si sciolgono.



L'idea di rimettersi insieme è nata dal desiderio di celebrare il ventennale dalla fondazione, ed è stata accuratamente preparata; la realizzazione dell'album "Tears on the dancefloors" è durata due anni. Il gruppo spiega:



"Il mondo è molto cambiato da allora, ma il nostro desiderio è sempre quello di offrire un momento di spensieratezza e di positività alla gente che ci ascolta".

Qui di seguito potete ascoltare i due singoli "numero uno" degli Steps ("Heartbeat /Tragedy", del 1998, e "Stomp", del 2000) e il singolo apripista di "Tears on the dancefloors", intitolato "Scared of the dark".