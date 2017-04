Una cinquantina di personaggi del mondo dell'arte e dello spettacolo, fra i quali i musicisti rock più noti sono Roger Waters, Robert Wyatt e Thurston Moore, ha firmato una lettera aperta ai Radiohead in cui si invita la band a rinunciare al concerto fissato per il 19 luglio a Tel Aviv, in Israele, per protesta contro "il sistema di segregazione imposto dagli israeliani ai palestinesi" (l'intero documento è leggibile qui).

Al momento, non si registra alcuna reazione da parte della band guidata da Thom Yorke.

QUi di seguito, tutte le date al momento confermate dei Radiohead; nei due concerti italiani la band avrà come supporto James Blake.

6 giugno – Oslo, NO @ Spektrum

7 giugno – Oslo, NO @ Spektrum

9 giugno – Stockholm, SE @ Ericsson Globe

11 giugno – Aarhus, DK @ NorthSide Festival

14 giugno – Firenze, IT @ Visarno Arena

16 giugno – Milano, IT @ Parco Di Monza (I-Days 2017)

18 giugno– Hilvarenbeek, NL @ Best Kept Secret Festival

20 giugno – Dublin, IE @ 3Arena

23 giugno – Pilton, UK @ Glasonbury Music Festival

28 giugno – Gdynia, PL @ Open’er Festival

30 giugno – Werchter, BE @ Rock Werchter

2 luglio – Arras, FR @ Main Square Festival

4 luglio – Manchester, UK @ Manchester Arena

5 luglio – Manchester, UK @ Manchester Arena

7 luglio – Glasgow, UK @ TRNSMT Festival

19 luglio – Tel Aviv, IS @ Park Hayarkon