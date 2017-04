Il sito ufficiale di Vasco Rossi comunica altre informazioni sull'ormai quasi imminente concerto-festa dell'1 luglio a Modena.



Ecco i passi più importanti:

"Sul fronte biglietti, come già tutti sanno, siamo praticamente sold out; l’ultimo blocco di circa 25mila biglietti (capienza 220.000) sarà presto messo in vendita sul sito ufficiale VIVATICKET. Dovranno, ahimé, rassegnarsi tutti quelli che non riusciranno ad acquistare un biglietto. Si consolino pensando alla prossima volta, Vasco non smetterà di fare concerti.

Modena Park è l’unico evento promesso per il 2017 e come tale non può essere replicato".

Qualche note tecnica e di servizio:

"Sul fronte Palco: 150 metri di palcoscenico, oltre 1500 metri quadri di schermi, oltre 1600 persone di sicurezza, 29 torri di ritardo del suono, cancelli aperti da primissima mattina.

Sul fronte Park: i lavori previsti: grandi zone d’ombra, campo calcio, campi beach volley e volley, mega ruota panoramica, mongolfiera, ristoranti, parchi gioco per bambini e area relax.

Da Modena parte il concorso indetto per band emergenti che avranno la possibilità di “vincere il palco di Vasco” e, last but not least, sono stati trovati 46.000 posti auto! Bravo sindaco!

Il consiglio è comunque di arrivarci in treno (ce ne saranno di straordinari) , la stazione è a 1 chilometro dal Parco, una passeggiata"