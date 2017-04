Virginia Grohl, la mamma del frontman dei Foo Fighters, ha scritto un libro, "From cradle to stage" ("dalla culla al palco"), che uscirà domani. Fra le altre cose, racconta di come il figlio andasse male a scuola e di quando venne a conoscenza della notizia della morte di Kurt Cobain ("Fu uno shock, ma non ne fui sorpresa, c'era già andato vicino un paio di volte") e rivela che quando il figlio diventò famoso, all'inizio degli anni Novanta, la sua

preoccupazione principale era che Madonna "se lo prendesse".

Nel libro sono contenute conversazioni di Virginia con le mamme di altri musicisti famosi, come Pharrell, Amy Winehouse, Mike D dei Beastie Boys, Michael Stipe dei R.E.M. e Dr. Dre, e trova spazio anche qualche ricordo personale di "David", come lo chiama la sua mamma, che rievoca il momento in cui ebbe la folgorazione per la musica, ascoltando "You're so vain" cantata da Carly Simon dall'autoradio.

