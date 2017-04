Il suo ultimo album, "Unrepentant Geraldines", risale al 2014, e l'ultima nuova musica che abbiamo sentito da lei è il singolo "Flicker", dalla colonna sonora di un documentario. Ora Tori Amos annuncia la prossima uscita di un nuovo album, "Native invader", che uscirà su etichetta Decca l'8 settembre, e sarà presentato in un tour che toccherà anche l'Italia, con un concerto agli Arcimboldi di Milano il 17 settembre.

I biglietti per la data italiana saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 26 aprile, tramite una prevendita di 48 ore dedicata agli iscritti a My Live Nation; alle 10:00 di venerdì 28 aprile inizierà la vendita generale, tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Per info www.livenation.it

Ecco cosa dice la cantautrice del suo prossimo lavoro:

“L’ispirazione per le canzoni contenute in 'Native Invader' mi è giunta direttamente dalle Muse per aiutarmi a fronteggiare in maniera diversa le sfide e i conflitti della vita. L’album parla della Natura e di come, grazie alla sua capacità di ripresa, guarisce da sola. C’è inoltre un quesito comune a tutti i testi dell’album: qual è la nostra parte nella distruzione della nostra terra, di noi stessi e delle nostre relazioni? Nella vita può esserci lo shock di inaspettati incendi, alluvioni, terremoti o qualsiasi altro cataclisma – sia dentro e fuori dalle nostre menti. Ho voluto esaminare dal punto di vita sonoro e visivo come la Natura crea con forze opposte, rigenerandosi in continuazione attraverso i suoi cicli di morte e rinascita. Di volta in volta è in grado di rinnovarsi, possiamo farlo anche noi per noi stessi?”.