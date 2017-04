I Phoenix, la band francese che prossimamente si esibirà in Italia, hanno tenuto ad Anversa, in Belgio, il loro primo concerto in tre anni. In scaletta hanno collocato anche tre brani nuovi (il loro ultimo album di inediti, "Bankrupt!", risale al 2013), e precisamente "Ti amo", "J-Boy" e "Role model".

Potete ascoltare qui sotto le prime due (a seguire la setlist)



Setlist:

Ti Amo (Live debut)

Lasso

Entertainment

J-Boy (Live debut)

Trying to Be Cool / Drakkar Noir

S.O.S. in Bel Air

Girlfriend

Sunskrupt!

Lisztomania

Long Distance Call

Role Model (Live debut)

Armistice

Rome

If I Ever Feel Better / Funky Squaredance

Bis:

Countdown (Slow version)

1901

Ti Amo (Reprise)