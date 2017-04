Il concerto in memoria e tributo di George Michael del quale si parla da parecchio, e la cui organizzazione è curata da Esther Rantzen, amica dell'artista e insieme a lui coinvolta in numerose attività benefiche (come "Childline"), potrebbe non avere luogo. Sembra che la famiglia di Michael, indispettita per non essere stata coinvolta nel progetto sin dall'inizio, stia ponendo difficoltà inattese.

SI attende nei prossimi giorni un incontro fra le parti, dopo il quale la fase organizzativa potrebbe definitivamente decollare - oppure l'idea potrebbe essere definitivamente accantonata in attesa di tempi migliori. La Rantzen e i suoi collaboratori, del resto, non intendono stringere accordi con eventuali partecipanti finché non avranno con certezza l'appoggio, o per lo meno la non belligeranza, dei familiari dell'artista scomparso lo scorso Natale.

Il concerto era previsto per ottobre alla Royal Albert Hall di Londra, con la partecipazione di Elton John.