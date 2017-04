Ed Sheeran potrebbe ritirarsi temporaneamente dal mondo della musica per tornare ad una vita normale, lontana cioè dai riflettori e dai palchi, e mettere su famiglia: a rivelarlo è il tabloid britannico Daily Star.

Secondo quanto riferisce il tabloid, che ha raccolto le indiscrezioni di alcune gole profonde molto vicine al cantautore di "Thinking out loud", Ed Sheeran sarebbe intenzionato a lasciare la musica una volta concluso il tour in supporto al suo ultimo album, "÷" ("Divide"), uscito lo scorso mese: vale a dire dal prossimo autunno, e più precisamente da ottobre - l'ultima data in calendario è quella in programma per il 7 ottobre a Nashville.

Questo ritiro temporaneo potrebbe durare dai cinque ai dieci anni, ma potrebbe essere anche definitivo. Scrive infatti il Daily Star, citando le fonti anonime vicine a Ed Sheeran:



"Lui ama tutto quello che fa e sta cavalcando l'onda del successo in questo momento, ma al tempo stesso vorrebbe una vita più normale. Quando (e se) si sposerà, vorrà mettere in primo piano la moglie e i figli anziché la carriera. E se questo significa sparire per anni, cosi sia".



Il cantautore, sempre secondo quanto raccontato al tabloid britannico dalle gole profonde, sarebbe intenzionato a sposare la sua attuale fidanzata, Cherry Seaborn. I prossimi mesi potrebbero essere cruciali:



"La prova decisiva è la sopravvivenza della relazione nonostante questo album e il tour. Quando si sono messi insieme, Ed era in un periodo di pausa: ma ogni giorno del calendario, da qui al prossimo anno, è praticamente pieno".



Se quanto riferito dalle fonti al Daily Star fosse vero, Ed Sheeran non sarebbe la prima star della musica a scomparire per un po' dalle scene dopo un periodo di successo e di grande esposizione. Anche Adele, ad esempio, ha fatto una cosa del genere: dopo il successo di "21", l'album best seller uscito all'inizio del 2011, la diva pop britannica si è rintanata in un lungo silenzio, ha dato un figlio al compagno Simon Konecki (che oggi è suo marito) ed è tornata sulle scene discografiche con un nuovo album solamente dopo cinque anni.